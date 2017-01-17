外籍人士搶農會？ 原來是防搶演練
2017-01-17 13:27
〔記者曾迺強／嘉義報導〕年關將近，嘉義縣竹崎警分局16日在竹崎地區農會東義辦事處舉行防搶演練，派出貌似外籍人士的呂姓偵查佐喬裝歹徒，行員以為警方大手筆安排外籍人士參與演練，但當呂員喊出字正腔圓的「搶劫」時，發現歹徒是正港台灣人，差點笑場，成為演練小插曲。
演練模擬歹徒金融機構後，朝天花板開槍，並搶得100萬元後駕車逃逸，行員隨即打電話報案，並馬上按下警報器，由於演練過程逼真，讓民眾一度相當緊張，經員警頻頻告知「這是演練啦」，民眾才鬆懈下來。
竹崎警分局長江慶斌指出，喬裝歹徒的呂員身形瘦小，貌似東南亞外籍人士，他外出埋伏從未被識破，是警方探訪埋伏勤務的王牌。江慶斌說，防搶演練能訓練員警及金融機構的行員，在遭遇緊急狀況時仍能沉著應對，民眾若需提領大筆現金，可申請警方護鈔。
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