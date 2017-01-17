男走上國道遭輾斃 警查出死者1人獨居

2017-01-17 12:49

〔記者許展溢／苗栗報導〕國道1號苗栗交流道南下匝道口，昨天晚上8點多，發生一起離奇死亡案件，一名42歲張姓男子不知為何拿著一包藥袋，竟徒步走上國道，在132.5公里路段慘遭6輛車輾斃，屍塊散落。警方徹夜調查，張男為苗栗泰安人，一人獨居，未婚。目前警方正在相驗中，釐清死因及過程。

張男昨晚逆向行走在北上車道，手上還握著一袋藥物，許多車輛駕駛見狀紛紛通報，約8點55分左右，張男從中央護欄跨越至南下車道，1輛小貨車疑似閃避不追撞上去，導致後方5輛轎車不及反應，將張男輾壓過去。

警方表示，張男藥袋上的醫院是苗栗署立醫院。院方今天上午接獲訊息則表示，還需要調閱資料查看，才能知道張男就醫狀況。

國道二大隊表示，張男平時一人獨居，沒有結婚也沒有小孩，家屬也僅有弟弟一人，今天上午已先陸續傳喚6車駕駛進行車輛勘驗。遺體正相驗中，詳細事故原因，都正在調查中。