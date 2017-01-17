驚聳！殉情遺體照傳LINE群組 男伴屍2天判刑

2017-01-17 12:49

〔記者項程鎮／台北報導〕男子周易宏與吳姓女友因經濟壓力相約輕生，周男和已懷孕的吳女吞下安眠藥並燒炭自殺，吳女死亡後，周男再度燒炭自殺未死，周男伴屍2天將吳女遺體照傳到LINE群組，網友驚覺報警，高等法院今依加工自殺罪判刑1年10月，還可上訴。

37歲周男前年5月透過交友軟體和25歲吳女交往，2人在北市南港租套房同居，同年8月周男起意輕生，8月27日吳女到南港家樂福買木炭，隔月9日9日凌晨，2人各吞15顆鎮定劑Buspirone，周男點燃木炭，2人躺在床上等死。

周男當天上午7 時許醒來，發現吳女已無呼吸心跳，就外出買安眠藥和木炭，隔天凌晨零時再度在租屋處燒炭自殺，但仍甦醒未死，周男用LINE告訴群組網友吳女已死、自己將跳樓自殺等訊息，還把吳女遺體照片PO上群組，另名吳姓女網友發現後，嚇得報警。

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