| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
交往5年修成正果 Rain親筆證實2月娶金泰希 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

涉吸金1.5億 美生牙醫負責人蔡惟新被起訴

2017-01-17  12:45

［記者錢利忠／台北報導］美生牙醫集團負責人蔡惟新，被合夥人指控涉侵占1千多萬元，且102年9月間，該集團爆發財務缺口，蔡惟新及美生公司所開出的支票被爆跳票；此外，蔡惟新另透過友人對外募資，涉買賣未上市股票吸金1.5億元；台北地檢署今天依違反證券交易法及侵占等罪，起訴蔡惟新、地下盤商李賢文、謝嘉璟等3人。

前年1月，週刊報導指出，從前年9月開始，蔡惟新出現財務問題，支票陸續發生跳票，他卻對外宣稱美生公司當年營業額將突破5億元，預計在第2季股票上櫃，疑涉吸金。

檢調獲報，市面上有人透過亂數隨機撥打電話號碼等方式，向一般民眾推售美生牙醫集團的未上市股票，宣稱該公司準備要興櫃，未來將上櫃，依法需募集原始股東，以每張未上市股票5萬5000元價格推售，買第2張還有優惠，僅需2萬2000元。

蔡男原先否認吸金，後來才改口指為了還債，才在友人慫恿下犯案；檢方查出，蔡男雖稱將合資款項拿去添購設備，但實際上卻被挪為他用，另涉及買賣未上市櫃股票吸金，考量他罪證明確，所以將他起訴。

廣告
  • 美生牙醫集團負責人蔡惟新，今天遭北檢起訴。（記者錢利忠攝）

    美生牙醫集團負責人蔡惟新，今天遭北檢起訴。（記者錢利忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸金 美生牙醫 販售公司未上市股票
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：涉吸金1.5億 美生牙醫負責人蔡惟新被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.