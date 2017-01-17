涉吸金1.5億 美生牙醫負責人蔡惟新被起訴

2017-01-17 12:45

［記者錢利忠／台北報導］美生牙醫集團負責人蔡惟新，被合夥人指控涉侵占1千多萬元，且102年9月間，該集團爆發財務缺口，蔡惟新及美生公司所開出的支票被爆跳票；此外，蔡惟新另透過友人對外募資，涉買賣未上市股票吸金1.5億元；台北地檢署今天依違反證券交易法及侵占等罪，起訴蔡惟新、地下盤商李賢文、謝嘉璟等3人。

前年1月，週刊報導指出，從前年9月開始，蔡惟新出現財務問題，支票陸續發生跳票，他卻對外宣稱美生公司當年營業額將突破5億元，預計在第2季股票上櫃，疑涉吸金。

檢調獲報，市面上有人透過亂數隨機撥打電話號碼等方式，向一般民眾推售美生牙醫集團的未上市股票，宣稱該公司準備要興櫃，未來將上櫃，依法需募集原始股東，以每張未上市股票5萬5000元價格推售，買第2張還有優惠，僅需2萬2000元。

蔡男原先否認吸金，後來才改口指為了還債，才在友人慫恿下犯案；檢方查出，蔡男雖稱將合資款項拿去添購設備，但實際上卻被挪為他用，另涉及買賣未上市櫃股票吸金，考量他罪證明確，所以將他起訴。