海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦

海倫清桃（右）與戴發奎正式離婚。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-01-17 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕越南女演員海倫清桃造假身分，對外宣稱的血統、年齡、學歷、婚姻狀況全是捏造，日前遭隱婚18年的丈夫戴發奎爆炸性揭露，她進一步控訴長年遭戴家暴、控制，婚姻走不下去。據指出，海、戴兩人昨天已在雙方親友及律師的陪同下，於戶政事務所協議離婚。

根據《蘋果日報》報導，海倫清桃與戴發奎16日上午10時，在雙方親友及律師的陪同下，前往基隆市安樂區戶政事務所，填寫離婚協議書，正式完成離婚手續。但手續完成後，又發生戴男情緒不穩，撕毀離婚協議書公文的插曲。

據指出，海、戴昨天辦完手續後，戴發奎獨自一人折返區公所，指出書上將日期誤寫成民國105年，還當著公所人員的面將協議書撕毀，公所人員大驚報警，讓離開現場的戴發奎事後被依毀損公文書罪約談、送辦。