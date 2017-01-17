毒品海空運走私頻傳 去年查獲件數變多
2017-01-17 12:31
〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天連續破獲「一粒眠、愷他命跨國運毒案」、「二甲基色胺製毒工廠案」、「大麻工廠案」，之前也有國人海運毒品走私到日本被活逮等等案件，皆是在國內製作，透過空運、海運方式，走私東南亞、日本、澳洲等國家，我國嚴然成為毒品外銷國，毒品問題嚴重。
刑事局統計，去年查獲毒品件數5萬5481件，較前年4萬9576件增加5905件（+11.91%）。去年查獲毒品人數5萬9897人，較前年5萬3622人增加6275人（+11.70%）。查緝重量分析：去年1到10月警察機關破獲毒品總純質淨重2280.1公斤，較前年同期2129.8公斤增加105.3公斤（+7.06%）。去年查緝製造、運輸、販賣及意圖販賣而持有毒品犯罪共計7027人次，較104年增加351人次（+5.26%）。
數字顯示，近年來，國內毒品犯罪嚴重，且在毒品刑責較臨近國家輕的狀況下，逐漸從走私轉運站等角色，變成引進原料國內製作，外銷國外的角色。
因此，刑事局為防制毒品犯罪，將以「全面查緝毒品犯罪」、「防制毒品入侵校園」及「重點打擊新興毒品」等三項施政重點主軸，據以制定策略目標作為，並於今年實施「警察機關加強掃蕩毒品工作計畫」，以打擊毒品氾濫問題。
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