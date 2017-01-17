管理員偷窺住戶信件 2人被起訴
2017-01-17 12:16
［記者楊政郡／台中報導］張女、李男分別受雇於大雅區某公寓大廈之總幹事、管理員，李男以手電筒照射手法，偷窺郭姓住戶之信用卡帳單，然後告之總幹事張女「刷不少錢喔」，張女不但沒制止，還一起偷窺帳單內容，台中地檢署依妨害秘密罪起訴2人。
起訴書指出，50歲張女、41歲李男分別受雇在大雅區某社區擔任總幹事及管理員，平常負責分送各住戶之郵件，104年11月16日上午，又在分送各住戶郵件之際，發現郭姓前住戶之信用卡帳單，李男竟拿起手電筒，照射留下陰影的手法，偷窺該帳單，然後向一旁總幹事張女獻寶「刷了不少錢喔」，以此偷窺他人信件。
而張女不但未制止，還湊過來「好奇」的與李男一起偷窺帳單內容，並一起討論內容。
此案非常湊巧，被告張女與李男與李姓仲介人員有糾紛，李某因經常帶客人到該社區看屋，經常出現在社區管理室及櫃台，可是卻常遭到被告等人的催趕，因而心聲不滿，在上述妨害秘密案發生前，李某竟借用郭姓住戶之信箱，放置一個錄音機，因而錄到上述郭某被偷窺帳單之事，李某主動提供錄音及譯文，讓此案出線錄音證據。
被告李男坦承犯行，但張女矢口否認，李男也辯稱忘了是否張女友一起看，不過檢察官根據錄音內容，研判張女一起偷窺信函、帳單，還一起討論內容，犯行明確。
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