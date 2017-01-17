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同居情侶檔種大麻圖利 警直搗工廠逮人

警方起獲大麻活株盆栽30株，插枝培育中大麻幼株70株，以及栽種用土、肥料、照明、噴霧器、剪刀等贓證物。（記者邱俊福攝）

2017-01-17  12:12

〔記者邱俊福／台北報導〕情侶檔徐汎辰、陳亮潔，涉嫌在花蓮縣新城鄉栽種毒品大麻活株，販售圖利，刑事局偵三大隊經長期監控，將2人逮捕，並起獲大麻活株盆栽30株，插枝培育中大麻幼株70株，以及栽種用土、肥料、照明、噴霧器、剪刀等贓證物，警訊後依毒品罪嫌，移送檢方偵辦。

警方說，去年11月7日，刑事局偵查第三大隊查獲徐姓男子持有大麻389.5公克，持續向上溯源，並於12月27日偵破陳姓男子的大麻製造工廠，查扣大麻活株盆栽197株，經持續擴大追查，陳嫌扣案手機中，發現他涉嫌教授他人栽種、製造大麻，隨後鎖定徐、陳涉嫌種植、製造第二級毒品大麻。

本月16日9時許，警方赴2嫌位於花蓮縣吉安鄉的住處，以及花蓮縣新城鄉的大麻工廠執行搜索，搗破該處大麻工廠。

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