感心送暖！問盲胞挑棉被顏色 貼心送到家
〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕新北刑大義勇刑警副分隊長曾智聰擔任大唐獅子會長，今天大唐獅子會結合樹林警分局舉辦寒冬送暖，有別於制式的送暖，獅子會舉辦的送暖，彌補中低收入戶外的名單，贈送棉被、高麗菜等物資給弱勢族群，貼心的眾人甚至詢問受贈的盲人「你要什麼顏色的棉被？」，盲胞還直率地回答「黃色的就好」，更安排里長接送盲男來回，貼心送暖到家。
新北刑大義刑直屬一分隊副分隊長曾智聰兼任大唐獅子會長，他們繼日前舉辦捐血、義剪，今天在樹林大安路舉辦寒冬送暖，包括三峽、樹林等地320名弱勢家庭、人士都在受贈名單內，甚至有樹林區三興里長載送視障的鄭姓盲友前來，熱心的獅友不忘詢問，你要什麼顏色的，鄭男摸一摸棉被，也順勢回答黃色的就好，因為看起來比較喜氣，陪來的里長馬上幫他拿起一袋棉被，緩緩將他帶上車載回住處，鄭男離開前，連聲向眾人道謝。
曾智聰說，今天獅友、義刑與樹林警分局長蘇永芳等人踴躍響應，警方也過濾高關懷戶中，亟需幫助者，趕在週末冷氣團來襲前，發給暖暖冬被，對於無法到場領取者，獅子會也協調社會局分送，讓弱勢人士過好年。
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感心送暖！大唐獅子會、樹林警分局、新北刑大義刑直屬一隊，今天在樹林舉辦寒冬送暖，會長曾智聰（右2）、樹林分局副分局長李中宇（右1）等人攙扶領取暖被的盲胞（左2），貼心獅友還詢問鄭男要什麼顏色的棉被，貼心服務到家。（記者吳仁捷攝）
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感心送暖！大唐獅子會、樹林警分局、新北刑大義刑直屬一隊，今天在樹林舉辦寒冬送暖，包括會長曾智聰（右4）、樹林分局長蘇永芳（左4）到場參與。（記者吳仁捷攝）
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感心送暖！大唐獅子會、樹林警分局、新北刑大義刑直屬一隊，今天在樹林舉辦寒冬送暖，會長曾智聰（右2）、樹林分局副分局長李中宇（右1）等人攙扶領取暖被的盲胞（左2），貼心獅友還詢問鄭男要什麼顏色的棉被，貼心服務到家。（記者吳仁捷攝）
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感心送暖！大唐獅子會、樹林警分局、新北刑大義刑直屬一隊，今天在樹林舉辦寒冬送暖，會長曾智聰（右2）、樹林分局副分局長李中宇（右1）等人攙扶領取暖被的盲胞（左2），貼心獅友還詢問鄭男要什麼顏色的棉被，貼心服務到家。（記者吳仁捷攝）
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