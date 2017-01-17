| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
交往5年修成正果 Rain親筆證實2月娶金泰希 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

國內新興毒品「二甲基色胺」 有強烈的迷幻效果

2017-01-17  11:54

〔記者邱俊福／台北報導〕國內破獲首宗相思樹皮提煉新興毒品「二甲基色胺」，該毒品為原為南美巫師通靈祭典時飲用，近年趨勢發現歐美、澳洲等國相當風行，作用跟LSD迷幻藥相似，只要人體攝取6到20毫克，僅需5到10分鐘即可產生強烈的迷幻效果，在澳洲當地，每公克市價約250澳幣，約台幣5700元。

警方說，「台灣相思樹」經多次製程，可提煉出第二級毒品二甲基色胺。而二甲基色胺，作用為迷幻藥，存在一些植物的汁液中，南美洲亞馬遜森林的原住民會透過飲用這種汁液（死藤水）來提升其通靈能力，近年風行於歐美、澳洲等國。

吸食者會產生欣快感，聲稱可以與外星人溝通；在多數國家係管制毒品，國外曾有攝取過量導致死亡的案例，濫用於歐美夜店及神祕宗教儀式等。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 相思樹皮提煉新興毒品「二甲基色胺」（記者邱俊福翻攝）

    相思樹皮提煉新興毒品「二甲基色胺」（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二甲基色胺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：國內新興毒品「二甲基色胺」 有強烈的迷幻效果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.