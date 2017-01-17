國內新興毒品「二甲基色胺」 有強烈的迷幻效果

2017-01-17 11:54

〔記者邱俊福／台北報導〕國內破獲首宗相思樹皮提煉新興毒品「二甲基色胺」，該毒品為原為南美巫師通靈祭典時飲用，近年趨勢發現歐美、澳洲等國相當風行，作用跟LSD迷幻藥相似，只要人體攝取6到20毫克，僅需5到10分鐘即可產生強烈的迷幻效果，在澳洲當地，每公克市價約250澳幣，約台幣5700元。

警方說，「台灣相思樹」經多次製程，可提煉出第二級毒品二甲基色胺。而二甲基色胺，作用為迷幻藥，存在一些植物的汁液中，南美洲亞馬遜森林的原住民會透過飲用這種汁液（死藤水）來提升其通靈能力，近年風行於歐美、澳洲等國。

吸食者會產生欣快感，聲稱可以與外星人溝通；在多數國家係管制毒品，國外曾有攝取過量導致死亡的案例，濫用於歐美夜店及神祕宗教儀式等。

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