不滿被影射小氣 李敖告吳澧培不起訴
2017-01-17 11:53
〔記者錢利忠／台北報導〕作家李敖不滿總統府前資政吳澧培在自傳中，提及台獨教父彭明敏於民國81年回台時，原想找李敖出版禁書《自由的滋味：彭明敏回憶錄》，但因李敖報價較高而擱置等內容，李敖認為吳澧培影射他是小氣鬼，損及其俠骨風範，怒控吳加重誹謗；台北地檢署認為書中內容也有褒獎李敖及李父，應無誹謗犯意，今天將吳澧培不起訴。
103年10月，吳澧培出版自傳《我的人生：一個堅持和無數巧合的人生》，內容提到彭明敏81年間回台後，彭的學生、前立委謝聰敏等人，打算請李敖再版《自由的滋味：彭明敏回憶錄》一書，但李敖每本報價120元，比其他出版社報價80元還高，最終出版計畫擱置，僅獨派人士花100萬元，以每本100元價格向李敖出版社購買1萬本書做紀念。
李敖不滿吳澧培在自傳中，影射他是愛錢及小氣的人，怒控吳加重誹謗；先前李敖因此案出庭時，曾受訪表示：「他說我跟彭明敏關係搞壞是跟錢有關係，胡扯的事情嘛，我這一輩子對錢最慷慨，慰安婦我捐了3千萬，一輩子對金錢慷慨，他把我形容成小氣鬼，當然要告。」當時李敖透露，此案若不起訴將聲請再議。
吳澧培應訊時否認誹謗李敖，指自傳的內容是根據他的個人經歷，以及從彭明敏之友會相關成員那聽聞，他雖是李敖父親的學生，但他與李敖並不相識。彭明敏、謝聰敏等人則證稱，對於多年前的往事已印象模糊，不記得有曾向李敖詢價一事；出版社負責人也證稱未曾接到此書相關詢價。
檢方認為，吳澧培自傳中所述20多年往事，雖然與事實可能有點出入，但僅占該書篇幅的一小部分，且書中也有褒揚李敖及李父等相關內容，認為吳澧培應無誹謗犯意，所以不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- NBA》歐登想挽回感情 「湯普森跟哈登只是卡黛珊的床伴」
- 類流感門診 春節增80診次
- 新年開運擺飾 雞利好兆頭
- 停經仍有罹癌風險 別忘定期抹片檢查
- 《自由廣場》加拿大籍台灣女婿 抗議中
- 習近平訪瑞士 藏人示威喊藏獨
- 〈美味教室〉無辣不歡啊
- 與男性愛娃娃「趴趴趴」 性愛作家：畢生難忘的經驗
- MLB》他的極端開放式打擊 大聯盟認證史上最怪（影音）
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 強烈冷氣團一直來 吳德榮：20、23日各一波
- 建照仍未過 遠雄被爆違法灌漿
- 樂賞人文美學 江明賢墨彩展
- 中市貝拉婚紗停業 消保官協調信用卡機構退款
- 《台灣燈會28年來首設》新住民燈區亮相 放水燈送厄迎福
- 《華視春節節目》 82歲林沖上台一條龍 一代女皇展聲威
- NBA》「一眉」暴扣重摔離場 X光檢查結果出爐
- 跨區勞軍拚總統？ 柯文哲：想太多了！
- 泛中資股禁現增？ 證期局消毒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Upgrade of the nation’s fleet of F-16 jets begins
- 2017電玩展 鈊象將展出9款
- 培訓慢飛天使職能 二手用品募集
- 歐盟：脫歐前 英無法與美談判貿易協定
- 11件遊覽車滅火器不合格 東南、鳳凰上榜
- 全國客家藝文競賽 苗縣12年奪冠
- 金雞報喜 春節花卉盡在台北花市
- 雪莉豪放女上身 拒當乖乖牌
- 國光劇團春季公演「不能說的祕密」
- 威剛去年每股稅前獲利7.5元
- 新北首座半開放式動物舍啟用 提升毛寶貝居住品質
- 〈旅遊的滋味〉觸摸幸運之趾
- 特首戰開打 中國准港兩司長辭職
- NBA》美媒報3數據 看好勇士宰騎士
- 《自由廣場》請饒了這些可憐的審查醫師
- 台企銀攻中小企 放款要增500億
- 藍質疑重機開道人民買單 外交部：未負擔任何費用
- 鏗鏘集》義和團的智商不高
- 因應一例一休 彰縣垃圾車大改點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不滿被影射小氣 李敖告吳澧培不起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分