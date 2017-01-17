不滿被影射小氣 李敖告吳澧培不起訴

2017-01-17 11:53

〔記者錢利忠／台北報導〕作家李敖不滿總統府前資政吳澧培在自傳中，提及台獨教父彭明敏於民國81年回台時，原想找李敖出版禁書《自由的滋味：彭明敏回憶錄》，但因李敖報價較高而擱置等內容，李敖認為吳澧培影射他是小氣鬼，損及其俠骨風範，怒控吳加重誹謗；台北地檢署認為書中內容也有褒獎李敖及李父，應無誹謗犯意，今天將吳澧培不起訴。

103年10月，吳澧培出版自傳《我的人生：一個堅持和無數巧合的人生》，內容提到彭明敏81年間回台後，彭的學生、前立委謝聰敏等人，打算請李敖再版《自由的滋味：彭明敏回憶錄》一書，但李敖每本報價120元，比其他出版社報價80元還高，最終出版計畫擱置，僅獨派人士花100萬元，以每本100元價格向李敖出版社購買1萬本書做紀念。

李敖不滿吳澧培在自傳中，影射他是愛錢及小氣的人，怒控吳加重誹謗；先前李敖因此案出庭時，曾受訪表示：「他說我跟彭明敏關係搞壞是跟錢有關係，胡扯的事情嘛，我這一輩子對錢最慷慨，慰安婦我捐了3千萬，一輩子對金錢慷慨，他把我形容成小氣鬼，當然要告。」當時李敖透露，此案若不起訴將聲請再議。

吳澧培應訊時否認誹謗李敖，指自傳的內容是根據他的個人經歷，以及從彭明敏之友會相關成員那聽聞，他雖是李敖父親的學生，但他與李敖並不相識。彭明敏、謝聰敏等人則證稱，對於多年前的往事已印象模糊，不記得有曾向李敖詢價一事；出版社負責人也證稱未曾接到此書相關詢價。

檢方認為，吳澧培自傳中所述20多年往事，雖然與事實可能有點出入，但僅占該書篇幅的一小部分，且書中也有褒揚李敖及李父等相關內容，認為吳澧培應無誹謗犯意，所以不起訴。