不甘被譏 莽男12刀殘殺前岳父

2017-01-17 11:54

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄林姓男子不滿遭前岳父奚落「沒膽」和前妻「一起死一死」，竟持水果刀連砍前岳父張姓男子12刀致死，刀刀致命，刺穿心、肺、肝、胃等器官，最高法院維持高雄高分院見解，依家暴殺人罪判處無期徒刑確定。

判決指出，從事消防水電工程的林姓男子，前年11月12日晚間到高雄前岳父張男家探詢前妻下落，張男奚落他「你們已經離婚，她的下落與你無關」，林信智不滿表示「這樣對嗎，那這樣我們就乾脆一起死一死」，張男表示：「你不敢，你沒有那個膽 」，林男竟失控持刀刺殺前岳父12刀致死。

檢方將林男依殺人罪求處無期徒刑，高雄地院審酌他有憂鬱症病史，人格特質易衝動，案發時遭受言語刺激，僅判14年徒刑，上訴後，高雄分院認為林男揮刀對前岳父行兇連砍12刀，刀傷深及心、肺等重要器官，手段殘忍，改判無期徒刑，上訴後被最高法院駁回。