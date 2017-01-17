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男疑輕生墜樓身亡 警封鎖現場調查

2017-01-17  11:44

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區57歲莊姓男子，今日上午10時許被民眾發現倒臥在新莊區建安街路邊，疑似墜樓，全身多處骨折，明顯死亡未送醫，據了解，莊男領有身心障礙手冊且長期罹患躁鬱症，情緒相當不穩，疑似不堪久病才跳樓輕生。

鑑識人員初步勘驗，莊男疑似從住家10樓墜樓，初步排除外力介入，但現場未找到遺書，目前已請莊男家屬協助調查，釐清墜樓原因。

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  • 男子墜樓身亡，警封鎖現場調查。（記者曾健銘翻攝）

    男子墜樓身亡，警封鎖現場調查。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方拉起封鎖線調查。（記者曾健銘翻攝）

    警方拉起封鎖線調查。（記者曾健銘翻攝）

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