| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
交往5年修成正果 Rain親筆證實2月娶金泰希 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

相思樹提煉新興毒品 自稱「科技農夫」父子被逮

2017-01-17  11:39

〔記者邱俊福／台北報導〕38歲男子蔡毅彬，涉嫌以「相思樹」提煉國內新興毒品「二甲基色胺」，透過eBay拍賣網站，以健康食品台灣相思樹名義販售，成品分裝後銷往美加、日韓、紐澳、俄國、歐洲等國家，刑事局偵一隊經據報蒐證後，今天宣布逮捕蔡嫌與協助載運原料的蔡嫌父親到案，在住處查扣製毒機具、成品170公斤、原物料450公斤。這次國內首次查獲的相思樹皮製作毒品案。

警方說，蔡嫌為科技大學畢業，原在國內多家知名電子公司任職高科技產業工程師，具備電機、工程背景，獲知此類專業知識後已從事製毒、販售長達3年之久，透過拍賣網站以每公斤1萬元至2萬元價格出售，銷往海外。

蔡嫌到案後自詡為「科技農夫」，產出有機「農產品」，日前更購置土地，欲擴大經營規模，現已由台中地院裁定羈押。

警方說，去年8月間，澳洲邊境執法局多次攔查自台灣寄送的包裹，發現內容物均為褐色粉末，經採樣送驗後，確認為第二級毒品二甲基色胺，隔月接獲澳洲警方通報後，組專案小組追查，發現蔡嫌於代稱「溫室」處所從事製造、運輸及販賣「二甲基色胺」，且蔡父協助於台中山區撿拾相思木，協助取得前開毒品原料。

經多日監控、蒐證，去年10月間具體掌握於台中市沙鹿區的製毒地點。本月12日6時許，國際科研判時成熟，乃會同北市警局中山分局等單位依製毒現行犯將蔡嫌父子逮捕，隨後進行搜索，查獲蔡嫌所有的大批製毒工具，查獲「二甲基色胺」成品170公斤，相思樹半成品及原料450公斤，另查扣製毒筆記、製毒工具、寄送歐美、澳洲等國的填單複本、包材及大量郵局紙箱等犯罪證物。

廣告
  • 警方查扣「二甲基色胺」成品170公斤，相思樹半成品及原料450公斤等犯罪證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣「二甲基色胺」成品170公斤，相思樹半成品及原料450公斤等犯罪證物。（記者邱俊福攝）

  • 警方現場查扣「二甲基色胺」成品170公斤，相思樹半成品及原料450公斤等犯罪證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方現場查扣「二甲基色胺」成品170公斤，相思樹半成品及原料450公斤等犯罪證物。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二甲基色胺 毒品 相思樹
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：相思樹提煉新興毒品 自稱「科技農夫」父子被逮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.