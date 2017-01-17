相思樹提煉新興毒品 自稱「科技農夫」父子被逮

2017-01-17 11:39

〔記者邱俊福／台北報導〕38歲男子蔡毅彬，涉嫌以「相思樹」提煉國內新興毒品「二甲基色胺」，透過eBay拍賣網站，以健康食品台灣相思樹名義販售，成品分裝後銷往美加、日韓、紐澳、俄國、歐洲等國家，刑事局偵一隊經據報蒐證後，今天宣布逮捕蔡嫌與協助載運原料的蔡嫌父親到案，在住處查扣製毒機具、成品170公斤、原物料450公斤。這次國內首次查獲的相思樹皮製作毒品案。

警方說，蔡嫌為科技大學畢業，原在國內多家知名電子公司任職高科技產業工程師，具備電機、工程背景，獲知此類專業知識後已從事製毒、販售長達3年之久，透過拍賣網站以每公斤1萬元至2萬元價格出售，銷往海外。

蔡嫌到案後自詡為「科技農夫」，產出有機「農產品」，日前更購置土地，欲擴大經營規模，現已由台中地院裁定羈押。

警方說，去年8月間，澳洲邊境執法局多次攔查自台灣寄送的包裹，發現內容物均為褐色粉末，經採樣送驗後，確認為第二級毒品二甲基色胺，隔月接獲澳洲警方通報後，組專案小組追查，發現蔡嫌於代稱「溫室」處所從事製造、運輸及販賣「二甲基色胺」，且蔡父協助於台中山區撿拾相思木，協助取得前開毒品原料。

經多日監控、蒐證，去年10月間具體掌握於台中市沙鹿區的製毒地點。本月12日6時許，國際科研判時成熟，乃會同北市警局中山分局等單位依製毒現行犯將蔡嫌父子逮捕，隨後進行搜索，查獲蔡嫌所有的大批製毒工具，查獲「二甲基色胺」成品170公斤，相思樹半成品及原料450公斤，另查扣製毒筆記、製毒工具、寄送歐美、澳洲等國的填單複本、包材及大量郵局紙箱等犯罪證物。