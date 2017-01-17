遭踢爆收賄告誹謗 林益世誣告罪判刑8個月
2017-01-17 11:46
〔即時新聞／綜合報導〕行政院前祕書長林益世涉嫌收賄，2012年間遭《壹週刊》踢爆，他不甘提告誹謗，又被反告誣告，士林地院今天做出判決，依誣告罪判處林益世8個月徒刑。
根據《蘋果日報》報導，林益世2012年間遭《壹週刊》報導收受6300萬、索討8300萬賄款，他喊冤指控報導不實，大動作請來時任台北市議員的賴素如提告誹謗，但他後來在特偵組偵辦下，坦承收賄而被依貪汙罪判刑。
《壹週刊》挨告後，認為林益世損毀《壹週刊》商譽及編採人員名譽，反控誣告。士林地檢署審理認為，林益世收賄事實已被查明，林明知《壹週刊》報導並無不實仍提告誹謗，構成誣告罪成立要件，依法判處8個月徒刑。全案還可上訴。
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