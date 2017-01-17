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五股超商凌晨惡火 女店員驚慌痛哭

2017-01-17  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕新北市五股1間萊爾富便利商店，在今日凌晨發生火災，整間店燒成一片焦黑，幸好無人傷亡。只是起火時恰巧外出的大夜班女店員，回來時看到店面的慘狀，嚇得在一旁失聲痛哭。

據《TVBS》報導，這間萊爾富於凌晨冒出濃煙，警消到場後擔心延燒到附近的住宅，連忙展開灌救，這時卻發現超商的鐵門竟是關起來的，消防人員擔心有人受困，加速清理火場才確定無人傷亡。

整起火災的起火點懷疑是超商倉庫裡的變電箱，超商被燒得天花板焦黑一片，商品不是燒焦就是燻成黑色。至於24小時營業的店內為何會沒人？原來是女店員跑到旁邊的檳榔攤聊天，回來才發現整間店都被燒毀，當場手足無措地站在原地痛哭。

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  • 萊爾富在五股的1間超商今日凌晨發生火災。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者張傳佳攝）

    萊爾富在五股的1間超商今日凌晨發生火災。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者張傳佳攝）

  • 這間五股的萊爾富被燒得面目全非。（圖擷自《TVBS》）

    這間五股的萊爾富被燒得面目全非。（圖擷自《TVBS》）

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