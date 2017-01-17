職業連斗賭場接送…賭客竟帶失智母同行

2017-01-17 11:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣警察局今天宣佈破獲假日由司機專車接送的職業連斗賭場，賭場主持人專門選在放假前夕和假期深夜，僱用司機接送賭客到偏僻地區的鐵皮屋賭間，想說心思都很縝密，還是被警方攻堅瓦解，訝異的是，竟有賭客為照顧年邁9旬的失智老媽，擔心獨自在家走失，這名賭性堅強的男賭客，只好帶著媽媽同行。

該處鐵皮屋賭場，空間狹小才10多坪，警方攻堅入內，賭桌周圍竟擠了陳姓主持人在內共33名男女賭客，現場查獲68萬9000多元的現金賭資，以及「連斗」賭具與監視器等證物，陳姓主持人依賭博罪嫌送辦，其餘賭客依違反社維法裁處。

今天，警方宣佈破獲該流動性職業賭場，查出賭場流竄在二林、北斗、社頭等偏遠地區，每幾天就轉移陣地一次，地點以郊區隱密處為主，聚賭時間以假日前夕和假日晚間深夜時段，該賭場為避免警方取締，除在出入口設有監視錄影器監視出入附近人車動靜外，同時由專人過濾賭客身分。

上週六（14日）深夜，30多名警力在社頭鄉員集路一處偏遠、不起眼的鐵皮屋佈署攻堅，就在莊家與賭客對賭下注輸贏最緊張的時候，警方以迅雷不及掩耳的速度，一舉衝入賭窟，喝令「通通不准動」，賭客回神正想要逃跑時，不料，四周早被警方包圍，「一個都跑不了！」

警方查出，該職業賭場每次賭客30人到70人不等，一夜輸贏幾十萬元甚至百萬元都有可能，有賭客因此欠下大筆債務，丟了工作，與家人失和，下場淒慘，還有男賭客也把失智老母帶進賭場，想說一邊下注一邊看顧媽媽，警方一開始還以為賭客，經查才知道是被兒子帶來賭場，無辜遭殃。