| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不滿年前丟工作 兼任教師衝撞教育部 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

空運走私50萬顆一粒眠 警及時攔阻逮人

警方起獲約135公斤的一粒眠50萬顆、約2公斤的K他命毒品。（記者邱俊福攝）

2017-01-17  11:00

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲男子范漢萱涉嫌受僱毒梟，將一粒眠、安非他命、K他命等毒品，以空運方式，走私到澳洲、馬來西亞等國家，刑事局偵三大隊第三隊經長期監控，今天宣布在桃園市大園區某空運倉儲公司，查扣以手提包名義出口的貨櫃，起獲約135公斤的一粒眠50萬顆、約2公斤的K他命毒品，並逮捕范嫌到案。

范嫌到案後表示，平時兼差擔任酒店經紀，是以15萬元受雇他人送貨，目前警方將持續循線追查共犯與毒品來源。

警方說，去年6月間，澳洲警方查獲自台灣寄達該國空運貨物夾藏安非他命毒品220公斤，並提供該案情資予我國追查，經分析相關資料鎖定該批藏毒貨物疑由范嫌及其他不明共犯，負責租賃貨車並載運至倉儲公司；後續追查發現范嫌另曾於去年10月租賃貨車至倉儲公司，經調閱監錄影像，並協請財政部關務署台北關分析，鎖定於去年10月出口手提包至馬來西亞的「鈺揚國際有限公司」顯有可疑，乃向財政部關務署台北關密報登錄，加強查驗該公司出口貨物。

本月5日12時30分，警方會同財政部關務署台北關、北市警局中山分局、航警局、保安第三總隊等單位，在桃園市大園區國際路倉儲區，查驗該公司預計於本月6日出口至馬來西亞的貨物，果查獲夾藏一粒眠10箱、K他命20包，便依據現場監錄影像及租車紀錄，確認該批藏毒貨物為范嫌駕駛租賃貨車載運至倉儲公司，便報請檢察官核發拘票將范嫌拘提到案，警詢後依毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

男子范漢萱被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣一粒眠50萬顆、約2公斤的K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一粒眠 毒品 毒梟 走私
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：空運走私50萬顆一粒眠 警及時攔阻逮人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.