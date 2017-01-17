空運走私50萬顆一粒眠 警及時攔阻逮人

警方起獲約135公斤的一粒眠50萬顆、約2公斤的K他命毒品。（記者邱俊福攝）

2017-01-17 11:00

〔記者邱俊福／台北報導〕26歲男子范漢萱涉嫌受僱毒梟，將一粒眠、安非他命、K他命等毒品，以空運方式，走私到澳洲、馬來西亞等國家，刑事局偵三大隊第三隊經長期監控，今天宣布在桃園市大園區某空運倉儲公司，查扣以手提包名義出口的貨櫃，起獲約135公斤的一粒眠50萬顆、約2公斤的K他命毒品，並逮捕范嫌到案。

范嫌到案後表示，平時兼差擔任酒店經紀，是以15萬元受雇他人送貨，目前警方將持續循線追查共犯與毒品來源。

警方說，去年6月間，澳洲警方查獲自台灣寄達該國空運貨物夾藏安非他命毒品220公斤，並提供該案情資予我國追查，經分析相關資料鎖定該批藏毒貨物疑由范嫌及其他不明共犯，負責租賃貨車並載運至倉儲公司；後續追查發現范嫌另曾於去年10月租賃貨車至倉儲公司，經調閱監錄影像，並協請財政部關務署台北關分析，鎖定於去年10月出口手提包至馬來西亞的「鈺揚國際有限公司」顯有可疑，乃向財政部關務署台北關密報登錄，加強查驗該公司出口貨物。

本月5日12時30分，警方會同財政部關務署台北關、北市警局中山分局、航警局、保安第三總隊等單位，在桃園市大園區國際路倉儲區，查驗該公司預計於本月6日出口至馬來西亞的貨物，果查獲夾藏一粒眠10箱、K他命20包，便依據現場監錄影像及租車紀錄，確認該批藏毒貨物為范嫌駕駛租賃貨車載運至倉儲公司，便報請檢察官核發拘票將范嫌拘提到案，警詢後依毒品罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

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男子范漢萱被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）