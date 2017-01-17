正妹女警脫掉大頭娃娃... 大家都驚呼了！

埔子派出所女警蘇怡婷。（記者鄭淑婷攝）

2017-01-17 10:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］行政執行署桃園分署今早在桃園區富國路100號舉行聯合拍賣會，桃園警察分局埔子派出所美女警花蘇怡婷、帥氣警員張文澤到現場犯罪宣導，穿上大頭娃娃發放傳單，不少民眾看到本尊，直呼：「本人比大頭娃娃可愛多了！」

28歲蘇怡婷是輔仁大學新聞系畢業，畢業後沒有走上新聞工作，投身補習班工作，她謙虛說，覺得自己口才不好，因此沒有考慮記者工作，反倒是對警察工作十分嚮往，從小愛看警察電影，她的心中一直有個警察夢，花了1年的時間準備考取特考班，分發至埔子派出所1年多，在派出所也負責宣導業務。

蘇怡婷長相清秀、漂亮，在工作時常遇到婆婆媽媽好奇詢問：「妳真的是警察嗎？」是否曾遇到如同電影「運轉手之戀的情節」，或是有民眾被她開單還是笑笑的，蘇怡婷笑說，在實際的情況，被開單通常不會太開心。

蘇怡婷已經結婚，她說，想考警察時另一半一度反對，擔心警察工作太辛苦、危險。