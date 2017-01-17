來不及過紅綠燈 老婦遭撞不治

2017-01-17 09:49

〔記者吳昇儒／新北報導〕汐止一名75歲甘姓老婦人今天清晨5時55分在汐科站前道路要橫越馬路時，因行動緩慢，綠燈時未來得及通過，卻還繼續闖紅燈直行，走到一半時，遭麥姓駕駛撞上倒地，送醫後不治身亡。警方將依過失致死罪，將麥姓駕駛移送法辦。

警方調查，75歲的甘姓老婦人上午從家中外出，身上穿著暗、灰色的衣物，走過大同二段附近，要橫越雙向道馬路；甘婦快走到中央分隔島時，號誌已變燈，被59歲麥姓男子的車撞上。

麥姓駕駛向警方表示，自己準備要到公司換車上工，但綠燈時與旁邊的車輛併行，被擋住右側視線，沒想到道路上突然有一名婦人衝出來，一時閃避不及才會釀禍。

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