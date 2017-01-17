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不滿年前丟工作 兼任教師衝撞教育部 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

不爽被攔檢 罵警「雞掰」三次判拘30天

2017-01-17  09:34

〔記者李立法／屏東報導〕潘姓男子因不滿被警察攔檢，竟對執勤員警辱罵「雞掰」，警察叫他別罵了，潘男還連罵兩次，結果被警方依妨害公務罪嫌送辨，法官以侮辱公務員罪，判處潘男拘役30日，易科罰金的代價是3萬元，可上訴。

潘男去年9月13日凌晨騎機車行經潮州鎮四維路時，被巡邏員警攔查，員警並要求潘男打開皮夾，卻引發潘男不滿，當場辱罵賴姓及吳姓員警「雞掰」，結果被法辦。潘男事後辯稱「雞掰」是他的口頭禪，經常掛在嘴邊，被警察攔檢當下，因情緒過於激動，才脫口而出，否認有辱罵員警之意。

法官檢視警方提供的密錄器內容後，認為潘男是不滿警察攔檢並要求打開皮夾，才辱罵員警，潘男怒罵一次後，員警已警告他別罵了，潘男還連罵兩次，前後三次，顯非單純加強語氣用的口頭禪，依侮辱公務員罪，處潘男拘役30天，得易科罰金。

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