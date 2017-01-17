| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不滿年前丟工作 兼任教師衝撞教育部 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

三峽囂張表情帝哭哭了 酒駕直奔警局吃苦果

2017-01-17  09:37

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區中華路在上個月發生1起行車糾紛，李姓駕駛倒車時沒注意後方來車，差點撞上1輛機車，隨後他便與機車騎士爆發口角。由於李男在嗆聲過程中表情豐富，後來還被網路媒體精選為「三峽表情帝」。結果李男因此案到警局說明時，當場還被抓包酒後開車，不僅車輛被扣留，還被罰了1萬9500元。

據《蘋果日報》報導，警方根據當時機車騎士所記錄的影片指出，李男在中華路口轉彎處倒車時，沒有留意周遭車流，因此和後方機車起了衝突，李男在過程中多次講出三字經、五字經的髒話。

警方通知李男前來說明後，他在上個月12日開著和影片中同樣的車輛來到警局，但值班員警發覺其身上散發酒味，立刻進行吹氣酒測，李男酒測值達到0.17毫克，當場被扣車並吃了1張罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影片請見：

廣告
  • 三峽1名男子與他人發生行車糾紛，嗆聲時表情豐富，被網路媒體封為「三峽表情帝」。（圖擷自「我是三峽人」臉書粉絲頁）

    三峽1名男子與他人發生行車糾紛，嗆聲時表情豐富，被網路媒體封為「三峽表情帝」。（圖擷自「我是三峽人」臉書粉絲頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三峽 表情 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：三峽囂張表情帝哭哭了 酒駕直奔警局吃苦果


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.