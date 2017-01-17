三峽囂張表情帝哭哭了 酒駕直奔警局吃苦果

2017-01-17 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區中華路在上個月發生1起行車糾紛，李姓駕駛倒車時沒注意後方來車，差點撞上1輛機車，隨後他便與機車騎士爆發口角。由於李男在嗆聲過程中表情豐富，後來還被網路媒體精選為「三峽表情帝」。結果李男因此案到警局說明時，當場還被抓包酒後開車，不僅車輛被扣留，還被罰了1萬9500元。

據《蘋果日報》報導，警方根據當時機車騎士所記錄的影片指出，李男在中華路口轉彎處倒車時，沒有留意周遭車流，因此和後方機車起了衝突，李男在過程中多次講出三字經、五字經的髒話。

警方通知李男前來說明後，他在上個月12日開著和影片中同樣的車輛來到警局，但值班員警發覺其身上散發酒味，立刻進行吹氣酒測，李男酒測值達到0.17毫克，當場被扣車並吃了1張罰單。

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