朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
2017-01-17 06:19
朱雪璋的案子目前還在法院審理中。（資料照，記者錢利忠攝）
〔即時新聞／綜合報導〕自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里長朱雪璋，去年2月與柔術高手「深海閻王」王毓霖3人比武時，被控埋伏一群黑衣人，閉門痛毆對方，王男腳筋被朱砍斷，朱夫婦等26人被起訴，朱目前交保，全案還在審理中。朱雪璋日前在臉書PO文，自稱受總統府之邀表演空手道，並感謝蔡英文總統與陳建仁副總統，消息引發武術界人士不滿，在武術社團PO文嘲諷痛批。
朱雪璋週日（15日）PO文說，他帶領學員們在總統府表演空手道，現場觀看的府方與各部門長官一致稱讚他們的「空手道演武」是當天最精彩的，並允諾在新的一年將會大力支持他們「台灣空手道」的發展！「雪璋由衷的感謝蔡英文總統與陳建仁副總統！及各位長官的邀請！押忍！」
朱雪璋PO文引發武術界的不滿，在武術社團PO文嘲諷，「真的是很酷啊！沒想到砍人里長、光信里里長朱雪璋還能派學生去總統府表演啊！真的是好酷好厲害啊！還是我們蔡總統跟陳副總統邀請的啊~果然是有權有實力有靠山的里長伯阿！難怪砍我朋友到現在都不用被關！斷筋流空手道！押人！」
底下許多網友也紛紛附和「是表演砍腳筋嗎？」「太誇張了吧！」「真的假的，沒天理了，總統府是瞎了喔？」不過也有網友發現「主辦不是總統府，所以邀約的應該也不是總統、副總統。總統沒去，那張合照是選前拍的。」
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