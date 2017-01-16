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男疑徒步逆向闖國道 慘遭6車撞上當場輾斃

2017-01-16  23:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國道第2公路警察大隊表示，16日晚上8點多，疑似有行人逆向行走在國道1號苗栗公館交流道路段附近，之後從北上車道跨越至南下車道之後遭小貨車撞上，然後又被5輛自小客車輾過，當場死亡，他的屍塊散落在路面與路肩，警方一度封鎖南下車道，目前已經恢復通行，不過死者身分不明。

「有人走在國道上！」警方指出，晚間接獲通報，在國道1號苗栗公館交流道北上路段附近竟然有人在高速公路徒步行走，立刻前往查看，不料警方尚未趕赴現場，該行人突然從中央護欄跨越車道，1輛貨車來不及閃避先撞上後，後方5輛轎車也反應不及直接輾過，該行人當場死亡屍塊散落3個車道與路肩，警方因此一度封閉車道。

警方目前將6名撞上該行人駕駛帶回訊問，了解肇事原因，並追查行人身分與闖入國道原因。

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  • 國道1號苗栗公館交流道疑行人闖入被輾斃。（記者蔡政珉翻攝）

    國道1號苗栗公館交流道疑行人闖入被輾斃。（記者蔡政珉翻攝）

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