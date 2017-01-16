竹北鬧區傳槍聲 男子疑無照駕駛心虛加速撞騎士

2017-01-16 23:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名18歲男子今晚開車行經竹北市鬧區，停等紅燈時，見後方有警車，疑因無照駕駛心虛，一時緊張踩油門加速，不料擦撞一旁機車騎士；警員先後開了4槍，男子才停下。因當時正值下班時段車多，嚇壞了許多民眾，還以為發生警匪槍戰，紛紛躲避，所幸未波及無辜。

警方表示，今晚7點許巡邏行經竹北市光明一路，在停等紅燈時，見前方一輛自小客車行跡可疑，正開啟警用電腦查詢車籍資料，駕駛突然加速前行，當場踫撞一旁機車，所幸騎士無大礙。

警方說，警員懷疑駕駛可能有違法情事心虛，先對空鳴1槍，示意駕駛停車接受盤查；不料，男子卻加速逃跑，警員隨即對後車輪開3槍，男子才停車。攔下轎車後，車內並未發現違禁物品，但駕駛無照，可能因此心虛，才會攔查不停，將依規開罰。