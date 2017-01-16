| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

竹北鬧區傳槍聲 男子疑無照駕駛心虛加速撞騎士

2017-01-16  23:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名18歲男子今晚開車行經竹北市鬧區，停等紅燈時，見後方有警車，疑因無照駕駛心虛，一時緊張踩油門加速，不料擦撞一旁機車騎士；警員先後開了4槍，男子才停下。因當時正值下班時段車多，嚇壞了許多民眾，還以為發生警匪槍戰，紛紛躲避，所幸未波及無辜。

警方表示，今晚7點許巡邏行經竹北市光明一路，在停等紅燈時，見前方一輛自小客車行跡可疑，正開啟警用電腦查詢車籍資料，駕駛突然加速前行，當場踫撞一旁機車，所幸騎士無大礙。

警方說，警員懷疑駕駛可能有違法情事心虛，先對空鳴1槍，示意駕駛停車接受盤查；不料，男子卻加速逃跑，警員隨即對後車輪開3槍，男子才停車。攔下轎車後，車內並未發現違禁物品，但駕駛無照，可能因此心虛，才會攔查不停，將依規開罰。

廣告
  • 男子疑無照駕駛，見警車心虛加速，卻擦撞機車騎士，險象環生。（記者廖雪茹翻攝）

    男子疑無照駕駛，見警車心虛加速，卻擦撞機車騎士，險象環生。（記者廖雪茹翻攝）

  • 男子疑無照駕駛，見警車心虛加速，卻擦撞機車騎士，險象環生。（記者廖雪茹翻攝）

    男子疑無照駕駛，見警車心虛加速，卻擦撞機車騎士，險象環生。（記者廖雪茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 心虛 新竹縣 無照駕駛 竹北 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：竹北鬧區傳槍聲 男子疑無照駕駛心虛加速撞騎士


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.