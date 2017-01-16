輸了要懲罰 神學院老師竟彈少年下體

2017-01-16 21:23

〔記者王定傳／新北報導〕45歲柯姓男子本身是指揮家，還在某神學院教音樂，卻於103年至104年之間，邀請當時只有12歲的少年阿強（化名）到住處玩遊戲，訂下「贏家可懲罰輸家」條件後，要分數落後的阿強脫下內外褲，以手指彈他下體5下，新北地院依對未滿14歲男子為猥褻罪，判柯6個月徒刑。

據了解，柯男曾出國留學，取得研究所學歷，回國後擔任指揮家，也常下鄉教導小朋友音樂，與小朋友接觸機會不少。

檢警調查，柯男在101年間結識阿強，103年至104年間，邀阿強到住處玩電動遊戲，訂「贏家可懲罰輸家」條件，竟要求阿強脫下內外褲打電動十多分鐘，再以手指彈他下體5下。

審理時，柯男認罪，法官審酌柯男犯罪動機、目的、所用手段尚屬輕微，對被害人身心應未造成不能回復嚴重傷害，被害人父親表示不願訴追，也無意和解，加上柯無前科又認罪，判刑6月，可上訴。