迷姦韓妹色運將驚傳是慣犯 檢：有事證將擴大偵辦

色運將詹侑儒涉嫌下藥性侵來台旅遊的韓國妹，驚傳是詹嫌可能慣犯，士林地檢署（圖）今表示，若獲知具體事證，將會擴大偵辦。（資料照）

2017-01-16 20:46

［記者黃捷／台北報導］色運將詹侑儒涉嫌下藥性侵來台旅遊的韓國妹，案經韓國媒體大肆報導，有韓網友在新聞下方留言，聲稱自己也有類似遭遇，詢問：「該如何報案？」士林地檢署今表示，若獲知具體事證，將會擴大偵辦，案件目前仍在進行中，無法透露下一步行動。

PTT網友「pantenor」爆料，性侵案經韓媒報導，有韓網友留言：「我去年去台灣跟那個司機（譯注：詹姓嫌犯）包車，喝到司機給的珍珠奶茶之後，我的朋友有出現跟這次事件的受害者一樣的症狀。當時以為是咖啡因太濃所導致，我要怎麼報案？」

疑似受害的另名韓網友也發文，她們去年5月向詹男包車，旅程途詹一直提供食物、飲料，但因為飲料不好喝，喝幾口就丟掉，傍晚旅程結束後，返回宿舍途中感非常睏，詹男還打算攙扶，但她們回絕；她們晚上7點開始睡，直到隔天中午12點才醒來，當時仍感到頭暈不清醒，懷疑詹男是慣犯。

外傳檢警將主動提出聲請，希望由法務部出面，透過外交部向韓國駐台北辦事處尋求協助，確認是否還有其他韓國旅客受害，但士檢稍早澄清並無此事。

士檢表示，因台、韓2國並無簽訂司法互助協議，若被害人在韓國報案，除非韓方主動向我國聯繫，否則我國無法介入，但若被害人能向台灣檢警提供時間、地點等明確線索，將立刻展開調查。