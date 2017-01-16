心繫員警冷天執勤 警友會致贈護手霜

2017-01-16 23:26

〔記者曾健銘／新北報導〕近日天氣變化大，氣溫逐漸寒冷，新莊警民關係促進會副會長黃桂芳體諒警察同仁執勤的辛勞，今日下午親至新莊警分局，致贈每位警員1瓶護手霜，希望讓警員不受寒風侵襲之苦。

黃桂芳說：「新莊分局警察對維護治安的認真及努力，大家有目共睹，警員在寒天中還要四處奔波打擊犯罪及為民服務，實在是很辛苦，因此希望護手霜能提供同仁保暖之效，讓同仁在外巡邏時不會受凍。」

分局長張國雄表示：「維護治安及為民服務都是警察的天職，對於會長能體諒警察辛勞，破費致贈護手霜給同仁，實在是很溫暖人心的舉動。」