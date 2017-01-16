小黃司機猥褻輕度智障女乘客 判刑3年10月

2017-01-16 20:37

〔記者王定傳／新北報導〕新北市58歲計程車司機黃文清前年在板橋載一名輕度智能障礙女子小美（化名），前往樹林火車站，聽到小美離家心情不家，竟稱「要把妳心情弄好一點」把車開到路旁，撫摸小美胸部，還隔著褲子摸下體，新北地院依加重強制猥褻罪，判他3年10月徒刑，可上訴。

前年6月24日下午4時許，24歲小美離家出走，搭捷運到頂埔捷運站流浪，走出捷運站後，一度因體力不支差點昏厥，前往醫院就診又擔心被送回家，才在路上招計程車，上車時發現自己全身只有悠遊卡，司機得知後還安慰說：「沒關係啦，雨這麼大我不跟妳收錢！」

黃男聊天時得知小美離家出走，且談吐、思緒較緩慢，竟和小美說：「要把妳心情弄好一點」，載到路旁要她到副駕駛座後，伸出狼爪摸胸、隔著褲子撫摸下體，小美拒絕：「請你不要這樣摸我」，小美情急下反抓黃男胸部，想讓他體驗「不舒服感」，黃男仍不停手，直到她嗆說報案才停手。

小美回憶，當時黃男載著她到警局前，丟下200元後離去，當下她沒有立即說出此事，因癲癇發作，問女消防員說：「自己的身體可以給別人亂摸嗎？」警員獲知詢問，調閱監視器才揪出黃男涉案；審理時，他否認有撫摸行為，強調只有聊天。

合議庭認為小美陳述前後一致，又有警員、小美父親證詞，加上黃在偵查時坦言有當時是玩來玩去、碰來碰去，不採信其辯詞，斥責黃男利用小黃載客時犯案，造成被害者難以磨滅陰影及傷害，審酌無前科，判刑3年10月。