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台中又傳虛擬貨幣吸金 警勸說救百萬老本

台中林姓婦人上週五前往郵局解除100萬定存，想投資遊戲代幣，所幸員警告知是違法吸金打消念頭，幸運保住老本。（記者陳建志翻攝）

2017-01-16  23:08

〔記者陳建志／台中報導〕台中檢調去年破獲以投資馬來西亞虛擬貨幣的違法吸金案，現場查扣高達2.5億現金、名車、珠寶，不過此非法吸金方式仍在市面流傳，台中市一名林姓婦人近日就誤信行銷人員話術，前往郵局解除100萬定存準備投資，警方接獲行員通報趕來瞭解，才知道想投資虛擬貨幣，經提供相關新聞報導給林女看，才相信是違法吸金，幸運保住百萬老本。

調查局中機站去年8月破獲以戴姓男子為首的吸金集團，以投資馬來西亞某集團網站的虛擬遊戲代幣為號召，聲稱只漲不跌，保證獲利，民眾投資1千美元，保證每6個月可增值1.5倍，54個月即可增值至3萬8443美元，換算年利率達125％。

檢調當時查出，該集團非法吸金逾10億元，受害逾千人，查扣存款1億餘元與現金2.5億，還有高級轎跑車7輛、名錶等犯罪所得。

不過此違法吸金方式至今仍在市面流傳，台中一名50多歲林姓婦人，13日上午前往郵局解除100萬元定存，行員覺得奇怪，擔心遇到詐騙好心提問，林婦卻聲稱：「房屋整修需用錢」，行員暗中向警方報案。

太平分局宏龍派出所警員邱政堯、李明宗獲報趕往關心，婦人原本不願吐實，經員警一再開導才坦承，從鄰居那裡得知投資遊戲貨幣保證獲利的投資方式，對方還告知「投資110萬，3年後就可獲利達2000萬」，和先生商量後覺得獲利可觀，才會決定解除定存投資。

員警一聽想起去年檢調才破獲的虛擬遊戲代幣違法吸金案，將林姓婦人帶回警局，宏龍所長許景勝找出相關新聞報導請林女看，林女才相信遇詐，不過不願說明到底是何人告知此投資方式，僅低調表示：「沒有被騙，不要投資就好了！」最後在行員協助下，將100萬定存回存，幸運保住老本。

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