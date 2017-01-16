惡男肇逃害死清大兒 父：嫌犯被起訴合情合理

2017-01-16 20:28

〔記者徐聖倫／新北報導〕國立清華大學32歲博士生林仲桓，去年6月在新北市新店徒步過馬路遭轎車撞擊，然肇事25歲駕駛胡家瑞肇事逃逸，今台北地檢署依殺人罪將胡嫌起訴，林仲桓父親林如山接受電訪時表示，感謝檢警努力，讓嫌犯無法逃過法網。

人目前在彰化的林父表示，目前他還未收到起訴書，對於檢察官起訴詳細內容仍不知，然記者告知林父胡嫌遭起訴時，林父的口氣雖平靜，但顯然仍對胡嫌感到氣憤，他說胡嫌不但撞人甚至拖行，肇事後還逃逸，種種行為根本就是「故意殺人」。

林父說，北檢將胡嫌起訴非常合情合理，但現階段也只是起訴，要走到法院判決還有很長一段路，林父希望，未來接手本案的法官，能夠做出公正的判決，為在上天的愛子討回一個公道。