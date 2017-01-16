色運將受害者連環爆？ 又有韓網友爆受害經過

2017-01-16 20:13

〔記者鄭景議／台北報導〕性侵韓國女學生的計程車司機詹侑儒疑似非初犯？有網友在韓國的台灣旅遊討論區留言表示，她在去年5月來台灣遊玩時，也是搭乘詹侑儒的車，當時喝了詹侑儒給的飲料，頓時昏昏欲睡，只好回到旅館，詹侑儒當時更提議要扶她們回旅館，所幸這名網友拒絕了，才沒有發生憾事。

批踢踢有網友爆料指出，該名網友在韓網頁NAVER的台灣旅遊討論區發文表示，她與朋友在去年5月來台灣遊玩，旅途中有提供她們食物及飲料，但是因為飲料喝起來不好喝，所以喝了幾口就丟掉了，在下午6點左右要回到旅館的途中，就感覺到非常非常的睏，睏到無法忍受的程度，到了旅館後感到非常頭暈。

她表示，當時到了旅館之後，詹侑儒提議要扶她們回旅館房間，但是被她們拒絕了，回到旅館之後，竟一路從當天晚上7點，睡到隔天中午12點，而且醒來之後還是非常頭暈，直到去按摩之後才稍微正常。

該網友表示，當時以為是因為天氣熱，脫水中暑，直到現在新聞爆發，才驚覺原來自己也有可能是被下藥，詹侑儒可能是累犯。

事實上稍早也有另一名網友在韓國的新聞討論區下留言，表示自己當時喝了詹嫌的珍珠奶茶，也有與這次案件同樣的症狀，如果這些網友留言都屬實，目前已有三組被害人出面指控詹嫌。