指控抄襲民宿介紹文 部落客不起訴

2017-01-16 21:49

〔記者王定傳／新北報導〕林姓部落客提告指控彭姓女部落客，涉嫌抄襲他撰寫的「雲林古坑民宿」介紹文章，彭女辯稱只是經驗分享，新北地檢署認為，彭女文內確實有出現林男部落格名稱，文章內有跟林男一樣提及「飲料無料」，但全篇文章看來大都是以客觀描述，呈現現場場景、擺飾及景觀等，處分不起訴。

林男提告指出，他早在102年間，就已將此篇文章PO上網，隔年彭女卻抄襲文章，甚至連他部落格的名稱，彭女都沒改直接放入，且他在飲料部分加上「無料」是創意字眼。

彭女辯稱，文章只是自己的經驗分享，圖文內容描述是她參考很多網路文章，融合自己心得而來，並未抄襲。

檢警查看兩篇文章，林男描述內容較多、彭女用字較為精簡，內容有雷同，不過，「無料」是日語不收費之意，且林男部落格名稱，難認具原創性，加上林男文章大多為客觀描述手法，為免過度限制表達方式使用，使到該民宿遊玩者無法經驗分享，處分不起訴。