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男疑徒步逆向闖國道 慘遭6車撞上當場輾斃 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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撞上翻車落跑6小時後才到案 肇事駕駛：怕被取消假釋

2017-01-16  21:25

〔記者王冠仁／台北報導〕還在假釋期間的35歲周姓男子，今天凌晨駕駛一輛灰色轎車從桃園北上，凌晨4點多時，他行經台北市汀洲路3段附近，疑因天暗視線不佳且閃神，車輛失控撞上路旁2輛轎車後翻覆。

巨大的撞擊聲吵醒附近民眾，民眾外出察看發現車禍，立刻報警。不過，當警方與救護人員到場時，卻發現車內駕駛座上空無一人，警方一度懷疑是酒駕犯肇事後心虛逃逸。

警方根據車牌，循線聯繫上駕車的周男家人，他今天早上10點多在家人陪同下前往派出所。他聲稱，他還在假釋期間，擔心車禍肇事會影響到假釋資格，肇事後才嚇得跑離現場，跑到新北市中和區的辦公室過夜；他否認酒駕，警方事後對他酒測，他酒測值為0。

警方說，周的車輛雖然翻覆但他沒有大礙，車禍中也沒其他人受傷，他聲稱是擔心影響假釋資格才逃跑，但警方仍將他依肇事逃逸罪嫌送辦，同時協助被害車主向他求償。

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  • 周男車輛翻覆。（記者王冠仁翻攝）

    周男車輛翻覆。（記者王冠仁翻攝）

  • 周男車輛翻覆。（記者王冠仁翻攝）

    周男車輛翻覆。（記者王冠仁翻攝）

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