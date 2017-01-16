撞上翻車落跑6小時後才到案 肇事駕駛：怕被取消假釋
2017-01-16 21:25
〔記者王冠仁／台北報導〕還在假釋期間的35歲周姓男子，今天凌晨駕駛一輛灰色轎車從桃園北上，凌晨4點多時，他行經台北市汀洲路3段附近，疑因天暗視線不佳且閃神，車輛失控撞上路旁2輛轎車後翻覆。
巨大的撞擊聲吵醒附近民眾，民眾外出察看發現車禍，立刻報警。不過，當警方與救護人員到場時，卻發現車內駕駛座上空無一人，警方一度懷疑是酒駕犯肇事後心虛逃逸。
警方根據車牌，循線聯繫上駕車的周男家人，他今天早上10點多在家人陪同下前往派出所。他聲稱，他還在假釋期間，擔心車禍肇事會影響到假釋資格，肇事後才嚇得跑離現場，跑到新北市中和區的辦公室過夜；他否認酒駕，警方事後對他酒測，他酒測值為0。
警方說，周的車輛雖然翻覆但他沒有大礙，車禍中也沒其他人受傷，他聲稱是擔心影響假釋資格才逃跑，但警方仍將他依肇事逃逸罪嫌送辦，同時協助被害車主向他求償。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- 迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
- 臨檢看見汽車後座竟有「人肉腳踏墊」
- 迷姦韓妹色運將驚傳是慣犯 檢：有事證將擴大偵辦
- 不爽宅配旺季還要送上樓 送貨員暴怒砸貨物嗆聲
網友回應
熱門新聞
- NBA》真台灣之光！大支登籃網主場饒「台灣SONG」（影音）
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 新北2圖書館 成立「考試用書交流平台」
- 首創新住民燈區 母親之河串連台灣燈會
- 鼓勵大象運動 台北動物園設「大象版皮納塔」
- 北市嚴加取締Uber 6天開罰3.3億
- 自由共和國》2016年回顧編按
- 2個月來首跌 汽柴油各降3、4角
- 高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城
- 退休教師：我領18趴 我支持年金改革
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- MLB》去年世界最狂火球 大谷翔平可排第三
- 自由廣場》立專法再公投 解決婚姻平權爭議
- 指北約已「過時」 川普：無法處理恐攻問題
- 馬幼興涉性侵獲判不起訴 嘆傷害已烙一輩子
- 黨公職募款責任額 藍委憂：恐成黨魁競選經費
- 學童預防蛀牙 北市聯醫免費塗氟
- 亞馬遜網賣…惹得印度翻臉警告
- 台股收盤下跌86.5點 報9292.33點
- 〈折翼少年〉有了自信 就愛讀書
- 投入寄養家庭 2家5姊妹獲表揚
- 讓回憶延續 設計師蒐藏電玩辦展
- 高雄關務長陳善助接任 原任楊崇悟調台北
- 寒門孝子射雙金 父撒手生活陷困
- 台灣大道塞 議員：捷運藍線過東海再改高架
- 傷兵回歸空前競爭 桃猿外野 先發5搶2
- 日職》目標三成打擊率 陽岱鋼練打「七變化」
- 藍又時解放E奶開唱 甜讚老公放閃
- 「極度乾燥」上的日文 原來是這個意思...
- 政大教授斥交通部「管不好小黃、抓Uber轉移焦點」
- 柯P勞軍體驗射擊 射六發擊中...
- 3月終止收購 菸田將走入歷史
- 初鹿牧場展新貌 櫻花綻放迎賓
- 蔡談年改 暗批馬不敢做
- 朝陽人壽標售案 金管會︰未使用公帑
- 取經羅德 推廢輪胎跑 投手唉唉叫
- 三貝德通過審議 最快第2季上櫃
- 沒事多喝水?! 口渴才喝最健康
- 太感人！忠犬緊貼癱瘓冰地中的主人20小時
- 上海迪士尼迎春節 假的糖果也被拔得一顆不剩
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：撞上翻車落跑6小時後才到案 肇事駕駛：怕被取消假釋
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分