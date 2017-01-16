沒錢過年又車禍撞人 通緝犯良心受譴責不逃了

2017-01-16 19:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕犯下槍砲、公危案遭判刑的男子阿隆（化名）未到案遭通緝，逃亡在外，他上週六酒駕騎車不慎碰撞一名6旬老婦，阿隆幫忙叫救護車，陪同老婦就醫，警方到院抄完資料才發現他是通緝犯；阿隆告訴警方，農曆年將至他卻身無分文，加上車禍讓老婦受傷，良心受不了譴責，乾脆不逃了，直接入監。

警方指出，30歲阿隆有殺人未遂、毀損、槍砲等前科，因槍砲、公共危險案去年9月遭法院判刑1年10個月，但他未報到執行被通緝，開始過著逃亡生活。

本月14日，阿隆酒駕騎車行經新竹市區，不慎碰撞另名其騎車的60歲老婦，老婦摔車倒地不起，阿隆立刻報案。

救護人員到場，發現老婦呼吸胸痛、胸悶，右側腿部有擦傷，意識清楚，立刻將她送醫，阿隆也陪同到院關心。

警方到院抄完雙方資料回警所，一查竟發現阿隆是名通緝犯，已躲藏多時，警方返回醫院時發現阿隆還沒離開，仍留在原處關心老婦，員警急忙上前表明來意，阿隆聽完也沒反抗，乖乖就逮。

警方說，阿隆因逃亡多時，身上盤纏早就花盡，農曆春節將至，他身無分文才會藉酒消愁，未料卻發生車禍，導致老婦受傷，因受不了良心譴責，加上通緝身分曝光，索性入監服刑，警方訊後依法將他解送歸案。

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