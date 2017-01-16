女身體不適開車撞傷廟口夜市攤商 法官判賠近2百萬

2017-01-16 20:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕王姓女攤商在基隆廟口夜市擺攤，103年3月29日下午開車到攤位時，突然身體不適陷入昏迷，導致小貨車衝撞陳男等4名攤商及設備。陳男等人向王女要求466餘萬元賠償，但王女無法負擔，雙方告上法院。基隆地院判處王女須賠償186萬餘元，全案仍可上訴。

開設小火鍋店的陳姓攤商向法官表示，自己還有在海洋大學擺攤，因為器具都被撞壞導致無法營業，所以要向王女請求營業損失；陳男的林姓妻子也向法官供稱，自己在老公的攤位幫忙，被撞之後無法上班，也要向王女求償。

另一對陳姓攤商則向法官指稱，遭受到王女的貨車撞擊導致無法營業損失慘重，向她索賠200餘萬元。總計，遭撞的攤商共向王女要求466餘萬元賠償。

法官認為，王姓女攤商明知身體不適卻還開車上路造成人員受傷，但原告所要求的精神撫慰金過高，故判王女共需賠償186萬9583元，全案仍可上訴。