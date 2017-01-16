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銀行ATM室傳異聲 驚見少年躲暗門

2017-01-16  20:05

〔記者王俊忠／台南報導〕彰銀北台南分行ATM室15日晚間傳出有人受困，警消人員到場、有聽到嘶嘶微弱聲，卻不見人影，呼喚也沒人回應，消防員不敢貿然破壞ATM，緊急通報銀行派員到場了解，意外得知ATM旁有道暗門，推門時遭阻擋，警消強力推開、赫見1名少年躲在裡面發出怪聲，才結束這場ATM受困驚魂記。

昨晚7時許，南市五分局警方獲報位在北區西門路的彰化銀行北台南分行ATM內傳出異響，民眾想循聲音查看，卻不見人影，以為有人受困在ATM內，趕緊報案救人。當時在銀行外執行防詐騙車手領款的便衣刑警進入查看，只見營業大廳內一片漆黑，沒發現有被入侵跡象。

因為ATM室內不時傳出聲響，警方通報消防局派人車到場，消防人員同樣只聽到ATM內發出微弱嘶嘶聲，在不清楚狀況下，不敢貿然破壞ATM查看，決定通知銀行人員前往處理。

在等待銀行人員過程，警消不斷試圖追蹤聲音來源，用手觸摸、敲打牆壁，最後在銀行大門右側ATM旁發現有道暗門，警消往內推門時，門後似有物品頂住，警方懷疑有車手躲在裡頭、不敢大意，經強力推門才把暗門打開，赫然發現1名黃姓少年（15歲）躲在裡頭。

警消將少年拉出後，詢問為何會躲在裡頭、發出怪聲？少年似乎看到多位警消出現，受到驚嚇、無法清楚表達，只是默默站在一旁，偶而嘀咕說請警方別告訴父母這事，警方即載回警所調查身分、通知家長出面領回。

警方進一步詢問、了解少年受困ATM暗門空間的緣由，研判少年應是到ATM室、好奇到處摸，誤推開暗門走進去，門關上後因門後沒有可以手拉的物品，致少年無法從小暗室內開門出來，像被反鎖般、受困在暗室約一小時。警方得知這小暗室是行方堆放立牌物品的儲藏室，提醒銀行有這問題，業者已在今天封住這間外觀與黃色牆面相同的小暗室。

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  • 警消人員把黃姓少年（左）從銀行ATM室右側小暗門（照片後方補摺機的右側牆面）救出，少年似被嚇到說不出話來。（記者王俊忠翻攝）

    警消人員把黃姓少年（左）從銀行ATM室右側小暗門（照片後方補摺機的右側牆面）救出，少年似被嚇到說不出話來。（記者王俊忠翻攝）

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