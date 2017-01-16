彰縣機動派出所 春節設15據點
2017-01-16 17:24
北斗分局將在田尾鄉公路花園怡心園設機動派出所，加強新春期間服務遊客。（圖由彰化縣警察局提供）
〔記者張聰秋／彰化報導〕因應農曆春節民眾對治安維護的需求，彰化縣警察局將從本週起到春節期間，在全縣8個分局共設置15處機動派出所的服務據點，讓有需要協助的民眾，就近就能找到服務資源，及時解決問題。
彰化縣警察局表示，機動派出所據點以重要路段與景點、寺廟、漁港等人潮聚集處為主，警方考量過年前民眾採買年貨、金融機構換鈔，過年期間外出旅遊，對警察仰賴高，加上，過年交通車流量高，規劃警方引導車潮走替代道路，對紓解塞車也會有幫助。
各分局轄區設置時間和地點為彰化分局的彰化火車站（1月27日14時到18時）、八卦山忠靈塔（1月28日14時到18時）、花壇鄉文德宮（1月29日14時到18時）， 員林分局的員林火車站（1月20日至2月2日15時到18時），鹿港分局的文武廟廣場（1月28日至2月1日10時到18時）。
北斗分局的田尾鄉公路花園怡心園（1月21、22日及1月28日至2月1日14時到16時）、溪州公園（1月28日至2月1日10時到18時）。
和美分局的和美鎮公所（1月25日18時到20時）。伸港鄉福安宮（1月23、24、28日10時到12時）、線西鄉塭仔漁港（1月23日14時到16時）。
溪湖分局的溪湖糖廠（1月29、30日14時到17時）、田中分局的高鐵彰化站（1月26、27日14時到18時及2月1日8時到12時、14時到18時）、二水火車站（1月28至31日14時到18時）、社頭鄉清水岩寺 （1月28至31日8時到12時）。芳苑分局的福海宮（1月28、29日12時到16時）。
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