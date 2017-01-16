登山老鳥山中迷路 高市119報案APP再立功
〔記者蘇福男／燕巢報導〕高雄市119報案APP再度救人立功，燕巢區一名63歲登山老鳥在住家附近登山，結果路徑被颱風毀壞而迷路，消防人員透過手機教導他下載使用119報案APP，2個多小時後，將他從迷霧山林解圍。
燕巢消防分隊長黃靖堯表示，這位登山客就住在燕巢深水地區，經常在高雄師範大學燕巢校區附近的石尖山爬山運動，15日該名男子又獨自到石尖山健走，原預計下午4點回程，結果因路徑遭颱風崩壞，男子繞走產業道路，而不慎迷失在一大片樹林裡。
直到晚上6點多，男子才透過家人向高市消防局報案，但由於一開始報案沒說清楚，警方請電信業者查出男子手機最後通話發話基地台位置，在大樹區溪埔段，最後卻在直線距離達3.5公里的石尖山中尋獲男子。
消防局特搜中隊表示，由於山上訊號差，男子花了1個鐘頭才成功下載高市119報案APP，搜救人員使用GPS（全球定位系統）定位後，徒步前往搜救，但由於受困者位置並無路徑可接近，搜救人員徒手開路慢慢挺進，沿路與男子進行呼喊確認其健康狀況，特搜人員與燕巢消防分隊在10點36分尋獲男子，且位置與119APP定位幾乎相同，搜救人員引導男子下山，結束一場虛驚。
高市消防局表示，「高雄市119」APP去年12月底上架，利用這個APP可以將GPS主動傳送到119受理台，讓119快速掌握報案者目前位置；智慧型手機如無網路（例如山區），可選擇APP內的「簡訊報案」選項，將會以衛星定位傳送座標給高雄市119。
消防局提醒，這個APP進入後，一定要輸入自己的姓名及手機號碼，手機定位要開啟，才會把GPS定位傳送至高雄市119受理台，如在其他縣市也可使用這個APP，只是119電話是會進到當地縣市消防局，差別只在於高市境內，GPS資訊會自動進到高雄119，其他縣市則沒有GPS資訊，簡訊報案仍會到高市消防局119。
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