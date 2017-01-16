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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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開罰單不忘關心民眾 淡水帥警臉書爆紅

2017-01-16  16:33

〔記者余衡、曾健銘／新北報導〕民視前主播謝璦竹昨天深夜近0點時，冒著寒風騎車外出幫感冒的兒子買燒仙草，返家途中未依規定兩段式左轉，遭有「警界王陽明」美稱的新北市淡水警分局警員陸嘉偉攔下，由於陸嘉偉態度良好、面帶微笑，讓謝璦竹返家後不但沒有抱怨，反而PO道謝還加註「有人被警察開單，還會互相說謝謝的嗎」？文章經轉載至臉書爆料公社，讓原本就小有知名度的陸員瞬間爆紅。

謝女說，她昨天買完燒仙草後，為了快點返家抄捷徑鑽進小路，卻被陸員攔下開單，抄登資料後陸員順口說了句「天氣很冷，我不是故意要開你單，下回騎車不要再違規了」，讓她相當感動按下快門，也提醒警員值勤要穿暖點，陸員也微笑致謝，回家後她立刻將過程PO上臉書，經友人轉貼至爆料公社後，馬上引起網友熱烈討論。

有網友認出是有「警界王陽明」美名的陸嘉偉，紛紛留言表示「天啊！好帥的警察」、「給他開罰單，我可以！」、「這才叫做良民，警民合作，給你一個讚也給警察一個讚」。

畢業於警專第30期、今年24歲的陸員，平常喜歡打球和彈吉他的他陽光健壯，過去也曾因制伏酒醉落水男子及耐心攙扶老婦人過馬路登上媒體版面，還曾上過綜藝節目《康熙來了》、《大學生了沒》等，他受訪時表示，值勤時出自本能關心民眾，不曉得被拍照且引發熱烈迴響，還是謝謝民眾的配合及體諒。

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  • 員警陸嘉偉（記者曾健銘攝）

    員警陸嘉偉（記者曾健銘攝）

  • 謝女PO感謝文被朋友轉載（記者曾健銘翻攝自臉書爆料公社）

    謝女PO感謝文被朋友轉載（記者曾健銘翻攝自臉書爆料公社）

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