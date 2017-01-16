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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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警調4組監視器找到老花眼鏡 旅澳阿嬤足感心

2017-01-16  16:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕旅居澳洲的陳姓阿嬤，搭計程車時不慎把老花眼鏡遺留車內，她向台中市第五分局松安派出所求救，承辦員警郭東堯花3個多小時，調閱4組監視器，終於幫她聯繫到司機取回眼鏡，這位阿嬤相當感動，認為台灣的警察比澳洲親切友善，更重要的是，有效率且願意解決人民的問題，她特別寫信致謝說：熱忱護人民的精神，令我讚佩！

第五分局松安派出所員警郭東堯，本月6日接獲76歲陳姓阿嬤報案說，她長期旅居澳洲，近期返台探視親人，當天從台中市美村路SOGO百貨，搭乘計程車到北屯區北屯路的特力屋購物，抵達特力屋約下午1時，下車時把老花眼鏡遺留車上，她不知道司機名字，更不知車號與所屬車隊，印象中只記得司機姓「任」。

郭員調閱特力屋監視器，卻發現監視器只有拍到車型，沒有拍清楚車牌，他遂調閱附近4組監視器，花了3個多小時，從往來計程車中，過濾出相同的車型與車牌號碼，再透過電腦查詢司機，終於查到一位住在公益路的「汪」姓司機。

郭員聯繫汪姓司機，確認眼鏡留在車內，王姓司機也願意跑一趟，當天下午4時許，把眼鏡送交松安所，讓阿嬤很快取回眼鏡。

阿嬤說，眼鏡雖是小東西，但「沒有它我看不清楚」，她寫信致謝說，台灣警察效率之高，遺失眼鏡能迅速找回，「熱忱護人民的精神、準捷（準確敏捷）的效率，令我讚佩！」

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  • 阿嬤寫信致謝說：「熱忱護人民的精神、準捷（準確敏捷）的效率，令我讚佩！」（記者張瑞楨翻攝）

    阿嬤寫信致謝說：「熱忱護人民的精神、準捷（準確敏捷）的效率，令我讚佩！」（記者張瑞楨翻攝）

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