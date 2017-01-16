騎士貪快騎上人行道滑摔 網友笑稱：盜壘失敗
2017-01-16 17:20
男騎士貪快騎上人行道當場滑摔。（擷取自爆笑公社）
〔即時新聞／綜合報導〕天雨路滑騎車務必注意安全！一名朱姓網友日前騎車行經新北市新莊中正路與新泰路口停等紅燈時，行車紀錄器拍下一名男騎士，貪圖方便騎車行駛在人行道上，但因當天下雨地面濕滑，男騎士一個重心不穩當場滑摔倒地。
朱姓網友事後將行車紀錄器分享到臉書社團「爆笑公社」並貼文表示「平常這個人行道都會有一堆機車直接騎上去越過車陣，但禮拜六下雨天，碰巧只有一位騎士就這麼的滑上大平台了」，影片可見當時天氣不佳下著小雨，朱姓網友的行車紀錄器更被雨滴遮住部分視線，當時行經新莊中正路往桃園方向，在新泰路口停等紅燈時，一名男騎士疑似貪快騎上人行道，不料因人行道瓷磚濕滑，男騎士一個重心不穩，當場重摔倒地。
貼文一出立刻吸引網友討論表示「滑好滑滿，為你帶來滿滿的大平台」、「盜壘失敗，出局！」「這滑壘姿勢大概有87分！」也有網友認真詢問為何會摔車，隨後就有民眾回應表示「因為路面平滑，抓地力不夠，加上遇到水漬，煞車就直接滑出去」。
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