送貨員暴怒持滅火器嗆客戶 業者：已口頭告誡！

2017-01-16 18:19

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市35歲戴姓宅配員，本月12日宅配冷凍食品至新莊萬安街1處社區，孰料他因為趕時間送貨，拒絕將貨物送上4樓給曾姓客戶，雙方爆發口角，戴員情緒失控下竟拿滅火器上樓理論，甚至怒嗆：「我知道你家地址，你死定了！」讓住戶嚇得報警處理，宅配員遭依恐嚇罪嫌函送法辦。戴員事後坦承是一時情緒失控，主動致歉，雙方也願意和解。

黑貓宅急便公關葉小姐今日受訪時表示，事件起因應是戴員與客戶電話溝通時，因戴員口氣不佳，導致雙方起爭執，當晚單位主管與戴員主動向客戶致歉，和解細節仍在溝通中，事後也先口頭告誡戴員，未來公司將會加強教育訓練，至於戴員是否受到懲處，公司內部仍在討論中，暫時不便透露。

春節前宅配高峰期 業者：未強制上樓

記者訪問多家宅配業者，業者透露，農曆春節前2個星期是宅配高峰期，每個宅配員每天至少都得配送15件以上，為了體諒宅配員，公司並未強制規定一定得將貨品送上樓，且貨物需由收件人簽收，通常視送件地址而定，只要雙方協調好即可，例如有些商辦大樓會由大廳警衛統一簽收，但宅配員多半會配合客戶指定地點交貨。