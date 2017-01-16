送貨員暴怒持滅火器嗆客戶 業者：已口頭告誡！
2017-01-16 18:19
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市35歲戴姓宅配員，本月12日宅配冷凍食品至新莊萬安街1處社區，孰料他因為趕時間送貨，拒絕將貨物送上4樓給曾姓客戶，雙方爆發口角，戴員情緒失控下竟拿滅火器上樓理論，甚至怒嗆：「我知道你家地址，你死定了！」讓住戶嚇得報警處理，宅配員遭依恐嚇罪嫌函送法辦。戴員事後坦承是一時情緒失控，主動致歉，雙方也願意和解。
黑貓宅急便公關葉小姐今日受訪時表示，事件起因應是戴員與客戶電話溝通時，因戴員口氣不佳，導致雙方起爭執，當晚單位主管與戴員主動向客戶致歉，和解細節仍在溝通中，事後也先口頭告誡戴員，未來公司將會加強教育訓練，至於戴員是否受到懲處，公司內部仍在討論中，暫時不便透露。
春節前宅配高峰期 業者：未強制上樓
記者訪問多家宅配業者，業者透露，農曆春節前2個星期是宅配高峰期，每個宅配員每天至少都得配送15件以上，為了體諒宅配員，公司並未強制規定一定得將貨品送上樓，且貨物需由收件人簽收，通常視送件地址而定，只要雙方協調好即可，例如有些商辦大樓會由大廳警衛統一簽收，但宅配員多半會配合客戶指定地點交貨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- NBA》真台灣之光！大支登籃網主場饒「台灣SONG」（影音）
- 爭取3千萬清淤新竹漁港 預計9月完工
- 回台「充飽電」殷仔拚冠架式足
- 〈徵文大拼盤〉年節好禮 貼心送
- 住寧夏夜市嫌又吵又臭 狂檢舉求償60萬
- 北市抽驗年節食品4件不合格 葡萄乾驗出農藥殘留
- 全國首創堤防種電 屏東大響營計劃招商
- NBA》籃網主場慘敗 丹東尼認為沒豪很傷
- 退休教師：我領18趴 我支持年金改革
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 政大教授斥交通部「管不好小黃、抓Uber轉移焦點」
- 林佳龍：交通決策官員「從台北看天下」
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 台南年改遊行 教師提世代互助6訴求
- 過年要精彩 Apple新推APP玩味十足
- 發揮創意寫春聯 國小學生迎春過年
- 投入寄養家庭 2家5姊妹獲表揚
- 南韓閨蜜案新進展 檢方對三星少東申請逮捕令
- 大甲中山路日南段車禍頻傳 居民盼改善路況
- NBA》明日「雙士」戰鑲金 票價竟喊到164萬！
- 澳網今開打 喬帥問鼎第7冠
- （影音）找嘸不認識他的人！劉在錫化身鬼怪爆笑找新娘
- 大谷犧牲年假 先和「經典球」混熟
- 阿沁嚴管 不准Ciao俏女孩和INX聊天
- 五月天面臨「解散危機」 全因瑪莎做了這件事
- 南投3燈會仙拚仙 投市搶先「雞」
- 「心窩會館」二手店 給孩子釣竿學釣魚
- 鄭容和打翻粉絲醋桶 做菜辣哭媽媽
- 彰銀案》台新金撤回兩項訴訟 盼加快二審宣判
- 區長開放機要任命惹議 羅致政：沒綁樁
- 台糖量販店挺菜農 消費滿200元送高麗菜
- 來台觀光客 逾7成自由行
- 失婚小布心情好 出席慈善活動開好友玩笑
- （影音X2）四分衛再合體小小鼓手 他家作客出糗
- NCAA》領先19分還要「空中接力」 教練氣炸衝上場
- 廖人／不是唯一一天
- 沾毒影響中國市場 金陽復出拍戲1天就GG
- 民權運動元老指責非法當選 川普、路易斯 隔空交火
- 玉山雪景就是美！主峰線宛如仙境（圖輯）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：送貨員暴怒持滅火器嗆客戶 業者：已口頭告誡！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分