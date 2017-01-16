高雄高分院院長交接 新院長李彥文強調司改
2017-01-16 16:50
〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄高分院上午舉行院長交接典禮，新任院長李彥文強調，由於各種因素交錯影響下，民眾對司法信任不佳，建立民眾對司法的信心，為首要改革目標。
上午11點，高雄高分院舉行新、卸任院長交接典禮，由台灣高等法院院長石木欽負責監交，高雄、台南等院檢首長多人出席觀禮。
李彥文自卸任院長張清埤手中接下印信後表示，司法是為人民而存在，近年來因各項因素交錯影響下，導致司法信譽倍受質疑，司法改革的首要目標，就是建立民眾對司法的信心。
李彥文國立中興大學法律系畢業，司法官18期結業，曾任台中地院院長、司法院民事廳長、最高法院庭長等職。
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