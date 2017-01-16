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春節採買年貨 北市加強違停取締、拖吊

警方公布的交通管制圖。（圖由警方提供）

2017-01-16  16:12

〔記者王冠仁／台北報導〕農曆春節將至，「106年榮濱年貨大街」活動也將於本月20日至27日，於台北市濱江果菜批發市場周邊舉行；轄區中山分局為紓解大量購物人、車潮，規劃相關的交通疏導措施。

中山分局表示，警方將於活動時間內的每天早上6點到下午5點，在民族東路410巷及同巷2弄範圍內進行交通管制。主要封閉路段在民族東路410巷、民族東路410巷2弄至五常街。

民眾若要停車，可以停放在濱江市場、民族漁市及榮星花園停車場；五常街南側汽車停車格、民族東路410巷2弄20號前計程車招呼站改繪為機車停車格，民族東路410巷前段西側人行道開放機車停放。

除此之外，警方也會在民族東路、建國北路113巷、民族東路410巷及同巷2弄、五常街、龍江路、建國北路加強違停取締、拖吊。

警方建議，如要前往榮濱年貨大街採購年貨，民眾可以儘量搭乘大眾運輸工具，以避免因周邊停車空間不足而有違規停車情形，中山分局將持續加強周邊人、車潮聚集地點違規停車驅離取締、拖吊，以維周邊交通秩序及順暢。

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