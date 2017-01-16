醉翁之意不在酒？ 女竟用這東西幫朋友慶生

警方查獲含有毒品成份的Four Loko啤酒。（記者余衡翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2017-01-16 17:01

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城警方前天深夜執行擴大臨檢時，在一間摩鐵包廂內發現上百瓶各式易開罐酒精類飲品，眼尖員警一眼認出其間竟夾雜數瓶俗稱失身酒、日前曾被驗出含有二級毒品成份「伽瑪羥基丁酸（GHB）」的美國製Four Loko啤酒，警方當場查扣5瓶Four Loko，並將在場相關人帶回。

警方表示，Four Loko酒精含量約12％，喝起來類似水果酒但後勁強大，有人喝不到一瓶就出現暈眩、短暫失憶，導置脫序行為，因此又被稱為「斷片酒」、「失身酒」等，經安非他命、K他命試紙檢驗均呈陽性反應，因此臨檢時都會特別留意是否有此類酒品在市面上流通。

黃女向警方供稱，5瓶Four Loko是去年由住在美國的男性友人贈送，後來就一直擺在家中，因為要替朋友慶生才帶出來開趴給大家試飲，不知道其中含有毒品成分，全案訊後將黃女依毒品罪移送法辦。

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