臨檢看見汽車後座竟有「人肉腳踏墊」

2017-01-16 15:47

〔記者張文川／台北報導〕台北警方去年3月在辛亥路的國道聯絡道下匣道處實施臨檢時，攔停一輛坐了3名男人的轎車，員警探頭一看，發現後座座椅前方下面，竟然橫躺一名成年男子，由其中一名男乘客踩著，形同「人肉腳踏墊」，盤查發現人肉踏墊是活人，被黑色膠帶綑綁雙手和嘴巴控制行動，追查證實是債務糾紛，3男將練姓欠債者強押上山「修理」、剃頭；台北地院今依妨害自由罪，判3男各7月至10月有期徒刑，可上訴。

判決指出，被害人練姓男子因投資糾紛而欠羅姓男子錢，練父曾陸續幫兒子償還11萬元；羅男去年3月8日深夜，夥同吳姓、陳姓壯漢同夥，再次至練家討債，談判時，從事清潔工收入微薄的練父，堅持不要再替兒子「擦屁股」，不願付錢，談判未果，羅男拿出一支電擊棒，要把練男帶走，練男擔心被電而被牽著走，練父也不敢阻止、報案，只請求對方「可不可以盡量不要打他」。

練男被帶上車後，行車途中就被電擊棒電頭、背部和腳，再被載到石碇姑娘廟下車，被3男圍毆飽以老拳，陳男拿出美工刀把練男的頭髮剃得像狗啃過的一樣，動完私刑後，羅男用黑色膠帶綑梆練男的雙手和嘴巴，喝令練男橫躺在後座腳踏區，羅男自己坐後座，以雙腳踩著、不時以雙膝頂著練男身體，以控制對方行動。

3男就這樣駕車返回台北市，半路遇到警察臨檢而被逮。3男辯說沒有強迫練男上車，是練男自願上車的，還辯說上車後練男用嘴巴咬自己手臂自殘，才會用膠帶綁住他。

但合議庭認為，練家父子在電擊棒脅迫下，心生恐懼而言聽計從，不算自願，且練男身上也沒有咬痕，認定3男狡辯，且犯案手段惡劣，皆判不可易科罰金之刑。