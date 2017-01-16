被偷得不知不覺 抓扒手最強的就是他！

2017-01-16 15:49

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市刑警大隊肅竊組，趁著農曆年節將至，在台北市各人潮聚集處執行「檢扒大行動」，並在專案期間分別於世貿展覽館1館2017年貨大展與新北勢溪洲市場，逮到王子仰（53歲）與許月梅（66歲）兩名扒手。

市刑大肅竊組小隊長潘文濱指出，扒手手法千變萬化，但最主要的就是「轉移注意力」，利用聲東擊西的方法，趁著人潮進行推擠、觸碰、搭訕等方式趁機扒竊。

潘文濱也在記者會現場示範扒走刑警放在褲子口袋內的手機，他抓扒手數十年，手法爐火純青，不僅偷得刑警不知不覺，連在場記者也嘖嘖稱奇。

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