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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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3萬元iPhone 7不翼而飛 警扮柯南破案

2017-01-16  15:27

〔記者何宗翰／台中報導〕蕭姓女子日前參加龍井區「花現龍井」焢窯活動，活動開始不久就發現剛買1星期的iPhone 7不翼而飛，蕭女丈夫一口咬定手機是遭扒手偷走，但警方以衛星定位手機，位置飄忽不定，懷疑是掉在訊號會被阻礙的地點，最後蕭女回想起手機是在洗完地瓜後不見，終於在又髒又臭的黑水溝裡，撈出滿是泥巴的iPhone 7。

蕭女十分心急向警方表示，她的iPhone 7手機花了3萬多塊，才剛買一星期就在焢窯活動時不翼而飛，因現場參加人數近5千人，擔心是被扒手偷走，烏日分局龍井分駐所以衛星定位系統定位手機，發現手機定位在距離會場約1公里外的龍井荒涼山區，但到達後又發現手機定位又跑到龍井福高國道上停留。

員警見手機定位點停留位置不合理，加上持續撥打手機都未關機，一般遭竊通常會立刻關機，推斷iPhone 7應該是掉在會阻礙訊號的地點，請蕭女仔細回想最後使用手機的情形，研判應該是蕭女洗地瓜時手機不小心掉了，因iPhone 7有防水所以保持開機，但在水裡所以影響定位功能，終於在又髒又臭的水溝裡撈出滿是泥巴的iPhone 7。

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  • 蕭女的iPhone 7失而復得，相當開心。（記者何宗翰翻攝）

    蕭女的iPhone 7失而復得，相當開心。（記者何宗翰翻攝）

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