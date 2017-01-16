張富又跑路了！ 將再次被通緝

2017-01-16 15:00

〔記者張文川／台北報導〕前知名電視節目製作人張富，被股東控告詐欺800萬元股款，台北地院上月上次開庭時，張富當天才臨時以身體不適為由向法官請假，但法官認為不是正當理由，認為張富無故不到庭，發出拘票，並通知今日再次開庭，張富仍未到庭，警方也拘提未果，法院近日將對張富發布通緝令。

張富去年也曾淪為通緝犯，去年2月北檢偵查此案期間，傳喚張富出庭，後諭令交保，張富卻籌不出交保金，而被聲押，法官改讓他無保請回，事後張富卻又屢傳不到庭，去年4月北檢通緝張富；逃亡期間張另涉的違反公司法一案也未到庭，北院通緝；而張富以江蕙封麥演唱會門票為由詐騙網友錢財案被判刑定讞，張富也未到案執行，也遭通緝，使張富同時身背3條通緝。

直到去年7月，張富在北投偷竊刮刮樂彩券被捕，才通緝歸案，入監執刑，張母為他付完可易科罰金的殘刑，讓他得以出獄。

張富仍繫案在身，他與股東合資開設演藝投資公司，拿了4位股東的800萬元股款卻挪作私用，被依詐欺罪嫌起訴。

北院先前開庭時，張富宣稱剛找到新工作，先還了4萬元，去年11月開庭時，張富又承諾，會先向老闆預支薪水，12月15日前會先還20萬元，之後每月還8萬元，股東的律師持保留態度，稱要看他是否真履行承諾；結果，張富至今仍一毛未付，上月開庭他又臨時以生病為由想請假，法院再次傳喚、拘提他都不到庭，法官將依法發布通緝。